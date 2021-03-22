Экс-игрок ЦСКА Тошич готов вернуться в клуб

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич заявил о том, что он готов вернуться в столичный клуб, передает Sport24.

«В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моем сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе», — сказал Тошич.

Напомним, серб выступал за красно-синих с 2010 по 2017 год. Его последним клубом является «Тайчжоу Юаньда», который в начале марта был расформирован.

Тошич отметил, что сейчас ищет себе новую команду в чемпионате Китая.

22 марта с поста главного тренера армейцев был уволен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее Виктор Онопко высказался об уходе Гончаренко из ЦСКА.