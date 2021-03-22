Тарасова обратилась к российским фигуристам перед чемпионатом мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам перед стартом чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

«Мы все ждали чемпионат мира. Мне бы хотелось пожелать всем нашим мальчикам и девочкам из нашей прекрасной сборной здоровья. Главное — без травм! И чтобы они все сделали по максимуму», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что фигуристы Бойкова и Козловский представят новую короткую программу.