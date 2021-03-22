Нападающий «Краснодара» Берг покинет команду после завершения сезона

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг перейдет в «Гетеборг» после завершения сезона, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с командой рассчитано до лета 2021 года. После окончания сезона футболист вернется на родину.

Берг уже выступал за «Гетеборг» с 2005 по 2007 год. В составе команды он стал чемпионом Швеции.

В 2019 году нападающий перешел из «Аль-Айна» в «Краснодар». В сезоне-2020/2021 Берг принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена хочет покинуть клуб. По информации СМИ, к нидерландскому хавбеку проявляют интерес клубы из топ-5 лиг Европы.