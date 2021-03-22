Баскетболист сборной России потребовал от «Локомотива-Кубани» 40 млн рублей

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин пытается отсудить у баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» 40 млн рублей отступных, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после решения команды расстаться с игроком Кулагин попытался получить компенсацию за досрочное расторжение контракта. Краснодарский клуб предлагал спортсмену снизить финансовые требования, но баскетболист отказался.

Кулагин обратился с иском в Останкинский суд. Он требует 29,2 млн рублей за незаконное увольнение, 8 млн рублей зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 млн рублей. Также спортсмен рассчитывает получить 463 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

28-летний баскетболист выступал за «Нижний Новгород», «Триумф», «Красные Крылья», «Зенит» и ЦСКА. В составе армейского клуба он стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Также он признавался лучшим по игре в защите Единой лиги ВТБ (2018) и лучшим молодым игроком турнира (2014).

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