Хованцев оценил идею уволить тренера женской команды по биатлону
Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением об идее уволить старшего тренера женской национальной команды по биатлону Михаила Шашилова.
По мнению специалиста, сначала необходимо найти подходящую кандидатуру.
«К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно», — цитирует Хованцева газета «Известия».
В завершившемся сезоне российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира. В общем зачете Кубка мира лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.
Также российская команда стала шестой в зачете Кубка наций и потеряла максимальную квоту на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон, выиграв всего две индивидуальные медали. Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у представителей России было пять индивидуальных медалей.