«Арсенал» потерял шансы на победу в чемпионате Англии

«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в лондонском дерби, прошедшем в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в столице Великобритании на Олимпийском стадионе и завершилась результативной ничьей — 3:3.

В составе хозяев отличились Томаш Соучек, Джаррод Боуэн и Джесси Лингард.

Соучек вместе с защитникком Крэйгом Доусоном отправили мячи в собственные ворота. Также у подопечных Микела Артеты отличился Александр Ляказзет.

После этой игры «канониры» набрали 42 очка и закрепились на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Также столичный клуб потерял математические шансы на то, чтобы по итогам сезона выиграть лигу.

Команда под руководством Дэвида Мойеса идет пятой, в ее активе 49 баллов.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Олимпика» из Лиона.