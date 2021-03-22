«Тампа-Бэй» победила «Флориду» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд, Алекс Киллорн, Мэттью Джозеф, Тайлер Джонсон и Брендан Пойнт, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Картер Верхаге, Густав Форслинг и Патрик Хернквист.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

Подопечные Джона Купера после этой победы набрали 48 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Пантеры» с 44 баллами расположились на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».