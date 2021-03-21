Плющенко восхитился ответом Путина на слова Байдена

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восхитился ответом президента России Владимира Путина на слова главы США Джо Байдена.

На днях Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Путин ответил.

Плющенко опубликовал в своем Instagram видео с ответом Путина и сопроводил публикацию восторженным комментарием:

«Берем на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!» — написал Плющенко.

Супруга Плющенко Яна Рудковская ранее оценила ответ Путина Байдену одним словом: «Гениально».

Ранее стало известно, Плющенко будет сопровождать Александру Трусову на чемпионате мира. Болельщики уже выразили в соцсетях надежду, что он успел научиться делать макияж и заплетать коcы. Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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