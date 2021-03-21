Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону»

В Сан-Себастьяне стартовал матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». В основе каталонского клуба в стартовом составе вышел Лионель Месси.

Этот матч стал для 33-летнего аргентинца 768-й официальной игрой в составе каталонцев. По количеству проведенных матчей за «Барселону» Месси теперь единоличный рекордсмен, он превзошел достижение Хави (767 матчей). Об этом «Барселона» написала на своей странице в CBS.

За 767 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 661 гол и отдал 263 голевые передачи.

Напомним, что после завершения сезона-2019/20 форвард заявлял о желании покинуть клуб, однако «Барселона» не отпустила футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» хочет предложить Месси пожизненный контракт.