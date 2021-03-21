«Жива биатлонная Русь»: Губерниев подвел итоги масс-стартов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги женского и мужского масс-стартов на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ульяна Кайшева стала пятой, а Эдуард Латыпов занял второе место..

«Латыпов провел свою лучшую гонку. В том, что попал на последней «стойке», он огромный молодец. Я искренне поздравляю его с днем рождения. Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь. Ульяна Кайшева — молодец», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов завоевал свою первую медаль в индивидуальных гонках в день рождения, 21 марта спортсмену исполнилось 27 лет.

В общем зачете Кубка мира по итогам сезона лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 18-е место. У мужчин лучший итоговый показатель у Александра Логинова — 17-е место.

Серебро Латыпова и рекорд Кайшевой: как завершился сезон в биатлоне.