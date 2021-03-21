Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубке мира в Эстерсунде

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В списке участников гонки россиянина заменил болгарин Владимир Илиев.

«Логинов отказался стартовать по состоянию здоровья. Не переживайте, ничего серьезного нет», — сказал главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский в интервью «Чемпионату.

Теперь Россию в масс-старте представят только трое спортсменов — Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

По итогам сезона Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира и 18-е по итогам зачета в масс-стартах. Лучший из россиян в этой дисциплине Матвей Елисеев, у него 16-я позиция.

Гонка перенесена из-за штормового ветра на 19:15 мск.

Газета.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта.