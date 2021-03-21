ЭСК РФС признала ошибочной отмену гола Соу в ворота «Химок»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным отмену гола нападающего «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура чемпионата страны против «Химок»

Встреча, прошедшая в 12 марта в подмосковном городе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте Соу забил мяч в ворота соперника, однако арбитр отменил гол после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR). По мнению судьи, футболист «Ростова» забил мяч из офсайда.

«Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», — говорится в заявлении, опубликованном на странице РФС в Telegram.

Также ЭСК РФС признала правильными назначение 11-метрового удара в ворота «Ростова» на 48-й минуте матча, также решение судьи не назначать пенальти в ворота «Химок» на 75-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил на две игры арбитра VAR, который работал на матче «Химки» — «Ростов».