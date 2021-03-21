Боксер Бетербиев рассказал о желании подраться с Тайсоном

Российский боксер Артур Бетербиев поделился эмоциями от победы над немцем Адамом Дейнесом.

Напомним, бой прошел в Москве. Поединок был остановлен в десятом раунде.

После поединка он заявил, что хочет встретится на ринге с Майком Тайсоном.

«Если говорить о боксерах, с которыми хотелось бы подраться, то нет в живых. Мухаммед Али, Майк Тайсон. Хотя Тайсон живой, но это уже не тот Тайсон. Хотел бы встретиться с нынешним Майком? Организуйте бой», — передает слова Бетербиева Sport24.

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве.