Наставник «Барселоны» ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает Goal.

«Сейчас не время говорить об игроке, который не является нашим, из уважения к его клубу. Мне не нравятся разговоры о трансферах. Мне нужно сосредоточиться на завтрашней игре», — заявил Куман.

В текущем сезоне Холанд провел 29 матчей, забив 30 мячей. За игроком активно следят английский «Манчестер Сити», туринский «Ювентус», мадридский «Реал», французский «ПСЖ».

Отмечалось, что сине-гранатовые готовы расстаться с Жуниором Фирпо, Антуаном Гризманном, Филиппе Коутиньо, Самуэлем Юмтити, Мартином Брайтвайтом и Усманом Дембеле, чтобы подписать контракт с 20-летним норвежцем.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» расположилась на третьей строчке, имея в активе 59 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые по сумме двух матчей уступили «ПСЖ» (1:4, 1:1).

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших клубов десятилетия по суммарному количеству баллов, набранных за этот период в клубном мировом рейтинге IFFHS.