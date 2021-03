Бетербиев нокаутировал Дайнеса в рамках вечера бокса в Москве

Российский боскер Артур Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве.

Поединок завершился досрочно, в десятом раунде. Немецкий атлет не смог продержаться до вынесения судейского решения.

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

