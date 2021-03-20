Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 40,5 секунд, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Вторую строчку по итогам гонки занял его соотечественник Йоханнес Бе, отставший от победителя на 22,6 секунды.

Бронзовая награда досталась представителю Италии Лукасу Хоферу, который четырежды ошибся на стрельбище.

Четвертое место досталось шведу Себастьяну Самуэльссону, пятое — Эрику Лессеру из Германии, шестое — Мартину Понсилуоме из Швеции.



Лучшим из россиян стал Дмитрий Гараничев, занявший 12-е место. Александр Логинов прибыл к финишу 15-м, Эдуард Латыпов — 18-м, Матвей Елисеев — 45-м.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.