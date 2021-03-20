Пострадавший в ДТП баскетболист Шабалкин рассказал о своем состоянии

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин рассказал о своем состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в центре Москвы. Его слова передает «СЭ».

По его словам, водитель такси, намеренно нажавший на педаль газа перед ним, до сих пор не удосужился связаться и попросить прощения.

«Со мной все в порядке, чувствую себя хорошо. Я однозначно был не прав, что переходил дорогу в 15-18 метрах от пешеходного перехода. Хотя это тихая улица в Москве, там всегда так ходим.

По видео видно, что как будто ударил машину, я этого не помню, но, наверно, так и было. После чего он на меня поехал, ударил меня бампером. По картинке видно, что я покосился и упал на капот. По реакции человека было видно, что, по мне, эта реакция неадекватная. Меня только отпустили из травмпункта, было освидетельствование, брали кровь на алкоголь», — сказал игрок.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин пострадал в ДТП.