«Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции.

Встреча прошла в Ледовом дворце имени Ю. Ляпкина в Балашихе при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой подопечных Боба Хартли в первом овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Максим Карпов с передачи Сергея Мозякина.

Голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил 39 бросков.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Следующую игру соперники проведут в Магнитогорске в понедельник, 22 марта. Стартовое вбрасывание состоится на «Арене Металлург» в 19.30 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что КХЛ намерена изменить принцип распределения мест в таблице конференций по итогам регулярного чемпионата.