Президент Федерации футбола Хорватии высказался о возможном приходе Олича в ЦСКА

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер высказался о возможном приходе Ивицы Олича в московский ЦСКА, передает «СЭ».

«Я — президент Федерации, не могу говорить об этом. Ивица отличный парень, был хорошим футболистом и сейчас сильный специалист. Позвоните мне после игры Хорватия--Словения, смогу дать больше информации», — сказал Шукер.

Также он отметил, что было бы хорошо, если бы хорватский тренер работал в чемпионате России в таком большом клубе, как ЦСКА.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

Сейчас пост тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко. Клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Гончаренко может возглавить «Краснодар» после ухода из ЦСКА.