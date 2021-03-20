Матвей Сафонов вернется на поле через две-три недели

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, как продвигается восстановление вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. 22-летний футболист из-за травмы не играл с начала декабря.

Сафонов травмировался перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». 17 марта вратарь сообщил, что приступил к тренировкам на поле.

«Мы в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная. Сейчас Матвей в общей группе «Краснодара». Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив. В ближайшие 2-3 недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится», — сказал Безуглов в интервью Sport24.

После зимней паузы «Краснодар» вылетел из Лиги Европы и Кубка России, а в чемпионате России занимает десятое место.

В нынешнем сезоне РПЛ Сафонов принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом.