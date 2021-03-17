Голкипер «Краснодара» Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основной командой. Голкипер опубликовал в Instagram фотографии с занятий.

«Наконец-то вернулся на поле», — подписал снимки вратарь.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей. В январе футболист получил травму во время зимних сборов.

Ранее сообщалось, что Сафонов не попадает в состав «Краснодара» из-за финансовых разногласий.