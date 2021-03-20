«Все вовремя»: президент ММА России прокомментировал уход Хабиба

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин прокомментировал официальное завершение карьеры чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб своими выступлениями очень сильно повлиял на развитие ММА в России и в мире: увеличил популярность, укрепил признание этого вида спорта. Хабиб закончил карьеру, и это его личное решение. Я думаю, оно стократно обдумано. Нельзя говорить, что оно правильное или неправильное. Все вовремя», — цитирует Габдуллин «Спорт день за днем».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Обладателем чемпионского пояса в легком весе россиянин стал в апреле 2018 года, когда одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой. В октябре в рамках турнира 229 Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором и одержал досрочную победу, заставив ирландца сдаться. Затем россиянин еще дважды защитил титул, одолев американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Одержав победу над последним в октябре 2020 года, Хабиб объявил о решении завершить карьеру, хотя на протяжении нескольких месяцев президент UFC Дана Уайт пытался отговорить россиянина.

Ранее Конор Макгрегор иронично высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта.