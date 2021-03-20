Головин вышел на первое место по результативным передачам в «Монако»

19 марта в матче Лиги 1 «Монако» разгромил «Сент-Этьен».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Результативную передачу на свой счет записал россиянин Александр Головин.

Примечательно, что Головин вышел на первое место в команде по этому показателю. На его счету семь голевых пасов. Столько же результативных передач у Кевина Фолланда, но немец сыграл в 24 играх, а Головин – в 14.

Напомним, Головин не поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Словении. В «Монако» подчеркнули, что данное решение было принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

Хавбек перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, отметившись четырьмя точными ударами. 30 августа 2020 года Головин получил травму в поединке с «Метцем». Его восстановление заняло более четырех месяцев.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 59 очков.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук может не сыграть за сборную Россию в Сочи.