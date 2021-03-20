Экс-биатлонист Васильев прокомментировал потерю максимальной квоты на КМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал потерю максимальной квоты для женской команды на следующий Кубок мира, передает «Чемпионат.com».

Васильев отметил, что потеря квоты является подведением итогов работы тренерского штаба национальной команды.

«Даже не всего штаба, а именно старшего тренера. Невозможно смотреть на то, как все происходит. Боюсь жестко выразиться, но все происходит максимально непрофессионально», — добавил он.

Напомним, в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 16-й. Из-за неудачного результата женская сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций и потеряла полную квоту в Кубке мира. По ходу сезона женская российская сборная на смогла победить только в эстафетной гонке на этапе в Антхольце и в смешанной эстафете в Оберхофе.

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