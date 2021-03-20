Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Сент-Этьен»

В матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Сент-Этьен».

Встреча завершилась со счетом 4:0

В составе победителей отличились Стеван Йоветич, Орельен Чуаэми, Софьян Диоп и Крепин Дьятта. Россиянин Александр Головин отметился результативной передачей.

В турнирной таблице французского чемпионата «Монако» занимает четвертое место, набрав 59 очков. «Сент-Этьен» расположился на 16-й строчке, имея в активе 33 балла.

Напомним, Головин не поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Словении. В «Монако» подчеркнули, что данное решение было принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

Хавбек перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, отметившись четырьмя точными ударами. 30 августа 2020 года Головин получил травму в поединке с «Метцем». Его восстановление заняло более четырех месяцев.

Ранее сообщалось о том, что футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может не сыграть за сборную Россию в Сочи.