«Это была любовь!» Испанская модель рассказала об отношениях с Мамаевым

Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что находилась в отношениях с российским полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Ранее жена футболиста Алана Мамаева упрекнулся своего супруга в изменах именно с этой девушкой. Отмечалось, что 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с «Ростовом» в Марбелье. Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила.

«У нас была любовь, мы с Пашей не просто спали. Мы познакомились в торговом центре в Марбелье. Он был очень похож на моего бывшего парня — татуировки, даже на шее. Он сразу мне понравился. Потом мы встретились в отеле, и я тогда подумала, что это какой-то знак судьбы, а не совпадение. С того дня и до того момента, когда ему надо было лететь обратно в Ростов, мы были неразлучны. Я поменяла билет на поезд, чтобы остаться с ним подольше. Мы продолжали переписываться и созваниваться по Facetime каждый день. Иногда даже трижды в день», — цитирует девушку «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев провел девять неполных матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В последний раз хавбек выходил на поле в октябре 2020 года в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», в котором он отметился победным голом. Позднее Мамаев выбыл из строя из-за разрыва ахиллова сухожилия.