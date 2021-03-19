«Ак Барс» дожал «Салават Юлаев» и удвоил преимущество в серии
Казанский «Ак Барс» на своей площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась на «Татнефть Арене», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.
Счет в матче открыли уфимцы усилиями Петра Хохрякова.
Хозяева смогли отыграться во втором периоде, когда с передачи Виктора Тихонова отличился Найджел Доус. Исход встречи был определен в овертайме, когда автором точного и победного броска стал Станислав Галиев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Третий матч состоится в Уфе 21 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восток. 1/2 финала. 2-й матч
«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Хохряков — 15:23
1:1 — Доус (Тихонов) 29:23
2:1 — Галиев — 62:20