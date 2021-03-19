Убытки «Лестера» превысили £67 млн

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер-Сити» отчитался о финансовых итогах года. Статистика указана на официальном сайте «лис».

Отмечается, что доналоговые убытки клуба составили более £67 млн, а именно — £67,3 млн. При этом, если сравнивать данный показатель с аналогичным за предыдущий год, то убытки увеличились более чем в три раза. В 2019 году убытки «Лестера» составили £20,2 млн.

«Лисы» аргументировали это влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, клуб потерял немало средств из-за приостановки прошлого сезона Премьер-лиги, что лишило «Лестер» денег от спонсоров.

Примечательно, что в «Лестере» обратили особое внимание на решение руководства отказаться от участия в государственной программе по спасению бизнеса, согласно которой 80% зарплаты сотрудникам команды выплачивает государство, а остальное — клуб, оборот которого снизился с £178,4 млн до £150 млн.

Прошлый сезон «лисы» под руководством Брендана Роджерса завершили на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Лестер» занимает третью позицию и имеет в своем активе 56 очков, опережая идущий четвертым «Челси» на четыре балла.