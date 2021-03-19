Юрист объяснил, какие основания есть у «Монако» запретить Головину приехать в Россию

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился подробностями ситуации, согласно которой французский «Монако» запретил российскому полузащитнику Александру Головину приехать в Россию.

27 марта национальная сборная России примет в Сочи команду Словении в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022, однако Головин эту встречу пропустит. Монегаски аргументировали это решение договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями. По словам юриста, в данной ситуации «Монако» не желает отпускать футболиста, которому в противном случае придется отбывать длительный карантин.

«Клуб может не отпустить футболиста в случае, если существует обязательный карантин или самоизоляция, как минимум на пять дней по прибытии игрока в место проведения матча и по возвращению в место нахождения клуба. Либо если в этих местах существуют ограничения по передвижению. Насколько я понимаю, из-за карантина они и отказались отпускать игроков. Клубы делают все в соответствии с регламентом ФИФА», — приводит слова юриста «Чемпионат».

В связи со сложившейся ситуацией Головин сможет сыграть за российскую сборную только в гостевых матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

«Монако» после 29 туров чемпионата Франции занимает четвертое место в турнирной таблице и, имея в своем активе 56 очков, отстает от лидирующего «Лилля» на семь баллов. Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.