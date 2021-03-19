Итальянец Хофер выиграл спринт в Эстерсунде, россияне вне топ-10

Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал победителем мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. 31-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 27,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял представитель сборной Швеции Себастьян Самуэльссон, который отстал от победителя ровно на четыре секунды, также безошибочно пройдя два огневых рубежа. Тройку призеров замкнул норвежский биатлонист Тарьей Бё. Норвежец также не допустил промахов и уступил Хоферу 14,4 секунды.

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который показал свой лучший результат в личных гонках и финишировал 11-м. 33-летний россиянин не допустил промахов на огневых рубежах, но при этом проиграл лидеру минуту и 1,8 секунды. Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили, занявшие 64-е и 68-е места соответственно, в гонку преследования не пробились.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Мужчины. Спринт. 10 км

1. Хофер (Италия) — 22.27,1 (0+0);

2. Самуэльссон (Швеция) — +4 (0+0);

3. Т. Бё (Норвегия) — +14,4 (0+0)...

11. Гараничев (Россия) — +1.01,8 (0+0)...

21. Елисеев (Россия) — +1.18,7 (1+0)...

23. Латыпов (Россия) — +1.22,8 (2+0)...

26. Логинов (Россия) — +1.25,2 (0+1)...

64. Стрельцов (Россия) — +2.29,8 (0+1)...

68. Халили (Россия) — +2.36,9 (1+2).