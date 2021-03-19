Президент «Урала» обозвал Уткина «журналистским гопником»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инцидент, который произошел в перерыве матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским клубом и московским «Спартаком». Во время флеш-интервью при счете 3:0 в пользу красно-белых от «Урала» выступил защитник Игорь Калинин, вступивший в перепалку с журналистом «Матч ТВ» Александром Неценко. Футболист агрессивно отреагировал на один из вопросов журналиста, после чего покинул флеш-зону. Уже после матча, который завершился со счетом 5:1 в пользу «Спартака», журналист принес извинения Калинину, и конфликт был исчерпан, однако сам игрок признался, что если бы инцидент произошел «во дворе», то футболист «дал бы Неценко по роже».

«Калинина в этой ситуации надо понять. Поймите, он чувствует, что из-за него два гола пропустили. Зачем в перерыве об этом спрашивать? Я бы вообще убрал эти интервью в перерыве. Парень пришел на эмоциях, а ему еще говорят про позвонки. С другой стороны, может, он и некрасиво поступил, но журналист тоже должен думать», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Президент «Урала» также прокомментировал высказывание по этой теме известного журналиста и блогера Василия Уткина, который в своем Telegram-канале назвал Калинина «играющим в футбол гопником» и встал на сторону корреспондента «Матч ТВ». В ответ на это Иванов обозвал Уткина «журналистским гопником».

«Пусть говорит, это его право. У нас же журналисты сейчас понимают, что они все могут говорить», — добавил президент «Урала».

После 23-х туров екатеринбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 26 очков.