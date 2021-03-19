Вратарь «Зенита» Лунев и хавбек «Локомотива» Мухин вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым произвели изменения в составе команды на ближайшие матчи. Как сообщает пресс-служба национальной сборной, заявку пополнят вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин.

Отмечается, что их вызов в сборную связан с травмами хавбека столичного «Спартака» Романа Зобнина и голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Оба футболиста накануне получили мышечные повреждения, из-за которых пропустят ближайший сбор в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Андрей Лунев в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Зенит» семь матчей, в которых пропустил семь мячей. Максим Мухин принял участие в шести играх чемпионата и результативными действиями в стане красно-зеленых не отметился.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта). Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.