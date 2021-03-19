Тренер сборной России оправдался за провал биатлонисток

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов поделился мнением о неудачных результатах команды. 19 марта россиянки остались без медалей по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лучшей среди отечественных спортсменок стала Ульяна Кайшева, показавшая 16-й результат. Эта гонка стала последней, идущей в зачет женского Кубка наций, где Россия, набрав 6407 баллов, опустилась на шестую позицию, пропустив вперед женскую команду Белоруссии.

Таким образом, россиянки потеряли максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон, которую получают сборные, входящие в топ-5 зачета.

«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем сам себя, меня никто не накажет. Будем жить дальше, двигаться и работать. У кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберемся. Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог», — заявил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Всего же по ходу сезона женская российская сборная на Кубке мира смогла победить только в эстафетной гонке на этапе в Антхольце и в смешанной эстафете в Оберхофе. Завершится этап Кубка мира в Эстерсунде гонками преследования и масс-стартами.