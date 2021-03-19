Женская сборная России по биатлону потеряла полную квоту в Кубке мира

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон.

19 марта в шведском Эстерсунде на последнем этапе соревнований прошла женская спринтерская гонка. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место.

Эта гонка стала последней, идущей в зачет женского Кубка наций. По итогам соревнований победу одержала Норвегия (7305), второе место заняла Швеция (7146), третьей стала Германия (7056), четвертой — Франция (7001). В зачете Кубка наций российскую команду (6407) обогнала Белоруссия (6433).

Для получения максимальной квоты на сезон-2021/22 команде необходимо попасть в число пяти сильнейших сборных.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 февраля. Также сегодня состоится мужская спринтерская гонка.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на заключительном этапе Кубка мира. Второй стала итальянка Доротея Вирер (+2,5; 0), а третье место заняла еще одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок наций. Женщины

1. Норвегия — 7305;

2. Швеция — 7146;

3. Германия — 7056;

4. Франция — 7001;

5. Белоруссия — 6433;

6. Россия — 6407.