Игрок ЦСКА Ахметов отреагировал на слухи о возможной отставке Гончаренко

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о слухах об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.

По информации СМИ, руководство красно-синих рассматривает вариант увольнения белорусского специалиста из-за неудовлетворительных результатов клуба в весенней части чемпионата.

«Такие разговоры об отставке главного тренера не могут нравиться, стараемся не отвлекаться. Но за тренера, конечно, мы готовы биться. Надеемся, что все выправится. Только уважение и благодарность ему», — сказал Ахметов после тренировки сборной России в Сочи.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее стала известна судьба Гончаренко в ЦСКА.