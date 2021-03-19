Amazon заключил рекордный эксклюзивный контракт на трансляции игр НФЛ

Amazon заключил рекордный эксклюзивный контракт на трансляции игр Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает «Си-эн-би-си».

По информации источника, договор между медиагигантом и лигой подписан на ближайшие 11 лет. Эксперты оценивают сумму соглашения более чем в $100 млрд.

«Наши новые контракты с медиа-гигантами обеспечат нашим болельщикам еще больший доступ к играм, которые они любят. Мы гордимся тем, что развиваем наши партнерские отношения с самыми инновационными медиа-компаниями на рынке.

Наряду с нашим недавно обновленным трудовым соглашением с профсоюзом игроков, эти договоренности принесут беспрецедентную эру стабильности в лигу и позволят нам продолжать расти и улучшать нашу игру», — заявил комиссар НФЛ Роджер Гуделл.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони.