«Шахтер» проиграл «Роме» и вылетел из Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» проиграл «Роме» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Украины на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Борха Майораль. У хозяев мяч забил Жуниор Мораес.

Первая встреча между «Ромой» и «Шахтером», прошедшая в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира прошли римляне.

Соперник «Ромы» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Сьоне 19 марта.

Ранее сообщалось, что поражение от «Олимпиакоса» не помешало лондонскому «Арсеналу» выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Рома» (Рим, Италия) — 1:2

Голы: 0:1 — Майораль, 48; 1:1 — Мораес, 59; 1:2 — Майораль, 72.