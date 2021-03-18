В «Зените» призвали оценить работу VAR на исполкоме РФС

Руководство петербургского «Зенита» призвало оценить работу VAR на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), передает РИА «Новости».

Напомним, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар Дугласа Сантоса. Некоторые зрители посчитали, что он сделал это за линией ворот.

«Вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее. Он должен вносить ясность в каждый спорный момент», — заявила председатель совета директоров петербургского «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина.

Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 3:2.

Ранее футболист «Зенита» Артем Дзюба призвал недоброжелателей отписаться от него в социальных сетях.