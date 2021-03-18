«Сент-Луис» Тарасенко уступил «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрю Даути, Карл Грундстрем, Тревор Мур и Анже Копитар, поразивший пустые ворота.



У проигравшей команды единственный гол на счету Майка Хоффмана.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко в этой игре очков за результативность не набрал.

Эта победа позволила калифорнийской команде набрать 30 очков и закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил девять шайб «Филадельфии Флайерз» за два периода матча НХЛ.