Депутат Лебедев раскритиковал введение FAN ID в РПЛ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о введении FAN ID в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «СЭ».

Лебедев отметил, что введение FAN ID обсуждалось за круглым столом вместе с представителями клубов, болельщиками и правоохранительными органами, но кроме полиции эту идею никто не поддержал.

«Главный аргумент — введение такой системы отрицательно скажется на посещаемости матчей. Нами, как законодателями, такой аргумент поддерживается», — сказал он.

Лебедев считает, что из-за FAN ID на стадионы будут приходить только представители клубов, родственники руководства команд, а также чиновники с мигалками.

Напомним, до конца текущего сезона система будет работать в тестовом режиме.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение РПЛ внедрить систему FAN ID.