Следственный комитет просит арестовать главу Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, сообщает РИА «Новости».

Функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Басманном суде Москвы.

В ноябре 2020 года Власенко был переизбран главой всех трех спортивных федераций. Также он является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) обратился в арбитражный суд Москвы с иском против бывшего президента организации Владимира Драчева.