«Детройт» оказался сильнее «Каролины» в игре регулярного чемпионата НХЛ
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнс».
Встреча прошла в Детройте на «Литл Сесарс Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Филип Горняк и Адам Эрн, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.