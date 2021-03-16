Алексей Миранчук начнет матч Лиги чемпионов с «Реалом» на скамейке запасных

В 23.00 по московскому времени начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аталанта». Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 1:0, единственный гол в матче забил защитник Ферлан Менди. Кроме того, уже на 17-й минуте в составе итальянского клуба был удален Ремо Фройлер.

Стали известны стартовые составы команд. Россиянин Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», остался в запасе.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Менди, Вальверде, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема.

Стартовый состав «Аталанты»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс, Мехле, де Рон, Пессина, Пашалич, Малиновский, Мурьель.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Аталанта».