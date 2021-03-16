Подозреваемый в употреблении допинга Обухов не полетел на матч против «Ротора»

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 22-го тура РПЛ с «Ротором». Об этом сообщил «РБ Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дела против троих российских футболистов, обвинив их в приеме допинга. По информации СМИ, подозреваемыми стали нападающий «Ростова» Владимир Обухов, защитник «Звезды» Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова, выступавшая за женскую сборную U17. При этом Обухов обвиняется еще и в попытках скрыть следы допинга.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

Матч «Ротор» — «Ростов» состоится 17 марта. Начало встречи — в 18.00 мск.

ФИФА обвинила в допинге троих футболистов из России.