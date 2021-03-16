Данченко пожаловалась на зарплаты тренеров по синхронному плаванию

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что заработки в сборной России не слишком большие и этой проблемой никто заниматься не хочет.

«Гонорары тренеров после чемпионатов мира и Европы вполовину меньше, чем у спортсменок. И вот эта «половинка» делится на всех — на второго тренера, врачей, массажистов, начальников команд... Уже давно об этом все говорят, а воз и ныне там… Наверху никто не хочет заниматься этой ситуацией и что-то менять. Мол, очень сложно», — сказала Данченко в интервью «Советскому спорту».

При этом Данченко сказала, что не собирается уезжать работать в другую страну, где предлагают условия существенно лучше. По словам тренера, всех денег не заработаешь, зато в сборной России она готовит будущих чемпионок.

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