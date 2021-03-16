Двукратный призер чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг

Российский пловец Сергей Исаев дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов, сказано в сообщении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Уточняется, что Исаев нарушил п. 2.1 о «наличии запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена». Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА постановил отстранить атлета от профессиональной деятельность. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2020 года.

Исаев — серебряный и бронзовый призер чемпионата России.

Ранее сообщалось, что футболист «Ростова» Владимир Обухов уличен в применении допинга.