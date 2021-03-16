Россиянка Михайлова завоевала прямую путевку на Олимпиаду в Токио

Двукратная чемпионка России по настольному теннису Полина Михайлова выиграла прямую путевку на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут грядущим летом.

В рамках отборочного турнира в Дохе Михайлова одержала победу на представительницей Таиланда Сутасини Саветтабут в финале группы 3 со счетом 4:2, тем самым пробившись на Игры-2020.

34-летняя Михайлова является четырехкратным бронзовым призером чемпионата Европы. Она принимала участие в Олимпиаде 2016 года, но вылетела из турнира после первой же встречи.

Ранее стало известно, что России запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде.