Назван следующий соперник россиянина Евлоева в UFC

Российский боец Мовсар Евлоев следующий поединок проведет на турнире UFC 263, который запланирован на 12 июня.

Как сообщил менеджер 27-летнего Евлоева Саят Абдрахманов в Instagram, соперником его клиента станет канадец Хаким Даводу.

Евлоев на профессиональном уровне провел 14 поединков и одержал 14 побед. В последний раз он выходил в октагон в январе 2021-го, раздельным решением одолев Ника Ленца. Он занимает 15-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

На счету Даводу 12 побед и 1 поражение. После проигрыша в дебютном поединке в UFC он идет на серии из пяти побед кряду.

Ранее стали известны три титульных поединках, которые пройдут на UFC 261.