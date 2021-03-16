Панарин назвал уроком ситуацию с Назаровым

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем занимался во время отпуска посредине сезона.

29-летний Панарин взял паузу из-за скандального заявления бывшего тренера Андрея Назарова, заявившего, что хоккеист якобы избил девушку в 2011 году в Риге. Россиянин обвинения отрицает, а все свидетели, на которых указал Назаров, информацию о насилии со стороны Панарина не подтвердили. Тем не менее игрок пропустил девять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Пожалуй, я больше отдыхал. Это урок. Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Ранее Панарин сообщил, когда выскажется по поводу слов Назарова.