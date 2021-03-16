«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Харитон Сергеев
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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ)
Встреча завершилась со счетом 1:0.
В самом конце первого тайма отличился игрок «красных» Диогу Жота.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
АПЛ. 28-й тур
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1
Гол: 1:0 — Жота, 45+2.
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